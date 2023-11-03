Тоболяки потребовали организовать прямые рейсы на Север

«В Тобольске открыли аэропорт, а почему бы не сделать авиасообщения и в северные города: Салехард, Новый Уренгой? Тогда с Тобольска не пришлось бы ехать через Тюмень, теряя время и финансы», — пожаловалась жительница в соцсети «ВКонтакте».