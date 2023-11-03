Как в Карелии будут бороться с нехваткой мест для туристов

В ближайшие пять лет в Карелии планируют построить 5 тысяч мест для размещения туристов, об этом «ФедералПресс» сообщили в правительстве республики. Сегодня в регионе почти 19 тыс. койко-мест, которых хоть и больше на 10 % по сравнению с прошлым годом, однако они не закрывают потребности в номерах.

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Зафиксировано, что в регион с каждым годом все больше и больше приезжает туристов, которые пополняют региональный бюджет. Так, в 2020 году Карелию посетили 840 тыс. гостей и принесли в республиканский бюджет 154 млн рублей, в 2021 было уже 957 тыс. туристов, налоговые отчисления от которых составили 234 млн рублей. 1,5 млн туристов в 2022 году добавили в местную казну 398 млн рублей.

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Власти признают, что мест для размещения туристов не хватает. В высокий сезон заполняются 173 гостиницы, 238 загородных комплексов и 425 гостевых дома. Как «ФедералПресс» сообщали в пресс-службе Национального туроператора «Алеан» туристам приходиться бронировать себе за полгода. Например: туры на июль-август раскупают еще в марте, а на новогодние заезды – в сентябре.

В настоящее время при поддержке правительства республики строятся три гостиницы в Петрозаводске: четырехзвездочная на проспекте Ленина на 39 койко-мест, четырехзвездочная на площади Кирова на 80 койко-мест и трехзвездочная на улице Анохина на 88 койко-мест.

Кроме того, реализуется проект по развитию гостиничного комплекса на 166 койко-мест категории «Пять звезд» группы компаний «Cosmos» в деревне Шуйская Чупа Прионежского района. Запланировано и строительство гостиницы сети «Азимут» на 250 койко-мест в поселке Хелюля Сортавальского района.

Власти республики также сообщили, что для задействованных в сфере гостеприимства организаций под реализацию проектов в сфере туризма есть возможность получения земельных участков в аренду без торгов, возмещения части понесенных затрат по широкому перечню и получения займов по льготным ставкам.

Также Карелия получила из федерального бюджета на строительство модульных некапитальных средств размещения 71,8 млн рублей на 2023 год и 53,5 млн рублей на 2024 год. На эти деньги будет создано пять объектов в Прионежском и Сортавальском районах, а также в Костомукшском городском округе.