Из-за наплыва туристов пробка к Черному морю выросла до 20 км
Очевидцы с самого утра сообщают о небывалых в ноябре пробках на трассах по направлению к Черному морю. Отели переполнены, несмотря на межсезонье – всему виной нетипично теплая погода.
«Собрался 20-километровый затор. По времени это 1,5 часа», – сообщают участники пробки.
Затор образовался в районе полудня, он начинается от Горячего Ключа.
Не только Краснодарский край встал в предпраздничных пробках. В очереди со стороны Керчи на Крымский мост в 16 часов находились 253 транспортных средства.
В южных регионах ожидается до +25 градусов в ноябрьские праздничные дни. Загрузка отелей, например, в Сочи выросла до 80 %, сообщили в администрации курорта.
Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы массово поехали на море на ноябрьские праздники.