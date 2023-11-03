Из-за наплыва туристов пробка к Черному морю выросла до 20 км

Очевидцы с самого утра сообщают о небывалых в ноябре пробках на трассах по направлению к Черному морю. Отели переполнены, несмотря на межсезонье – всему виной нетипично теплая погода.

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«Собрался 20-километровый затор. По времени это 1,5 часа», – сообщают участники пробки.

Затор образовался в районе полудня, он начинается от Горячего Ключа.

Не только Краснодарский край встал в предпраздничных пробках. В очереди со стороны Керчи на Крымский мост в 16 часов находились 253 транспортных средства.

В южных регионах ожидается до +25 градусов в ноябрьские праздничные дни. Загрузка отелей, например, в Сочи выросла до 80 %, сообщили в администрации курорта.