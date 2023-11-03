"Россия" планирует запустить прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") запускает с 3 января рейсы из Пензы в Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

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"Новые рейсы "России" свяжут Пензу с административным центром Уральского федерального округа. Рейсы в столицу Свердловской области востребованы как среди туристов, так и в рамках деловых поездок. <…> Согласно расписанию, рейсы Пенза - Екатеринбург будут выполняться по средам с 3 января", - отмечается в сообщении.

Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100, рассчитанном на 100 мест в эконом-классе. Борт будет вылетать из Пензы в 12:20 и прилетать в Екатеринбург в 16:10 по местному времени. Вылет обратного рейса - 17:10, прибытие в Пензу - в 17:20 мск.