С начала года туристы потратили в Самарской области почти 20 млрд рублей

В Самарской области в качестве туристов за 9 месяцев года побывало более 2,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы местного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. По словам губернатора, туризм должен стать и одним из ключевых направлений патриотического воспитания», – рассказали в пресс-службе.

Турпоток 2023 года на 27,5 % превосходит аналогичный период 2022 года (2 млн 14 тысяч человек). Чаще всего регион посещают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей.

Примечательно, что с января по сентябрь объем трат туристов составил 19,5 млрд рублей, увеличившись на 47,7 % к тому же периоду 2022 года (13,2 млрд рублей).

Социальный портрет среднестатистического туриста, приехавшего в Самарскую область, таков: средний возраст – 41 год, средний доход – 69 тыс. рублей, продолжительность поездки – 5 суток.

К слову, еще 5 лет назад у региона было лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге. Последние же два года область уверенно держится в первой десятке.