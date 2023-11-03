Сколько стоит и где встретить Новый год в Сочи

Туроператоры сообщили, что продажи туров в Сочи и Красную Поляну на новогодние праздники составили 41% от всего объема, подтверждая высокий спрос на эти направления для встречи Нового года. Ассоциация туристических операторов тщательно проанализировала возможности празднования в курортной зоне, представив разнообразные варианты для отдыхающих, пишет Центральная Служба Новостей.

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«Мантера», официальный туроператор, начал прием предварительных заявок на зимнее проживание в Красной Поляне с 5 июля, при этом отметив, что спрос в новогодний период всегда выше. В сравнении с прошлым годом бронирование увеличилось на 15%.

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Обычно первыми раскупаются места в отелях с 5 звездами, особенно те, что могут предложить отапливаемые бассейны, идеально подходящие для групп и семей, а также эксклюзивные номера. Отели Novotel Resort & SPA и Panorama by Mercure отметили высокий спрос на свои премиальные апартаменты, советуя заранее бронировать места из-за их популярности. Отмечено, что Novotel Resort & SPA организует новогоднюю вечеринку «5 минут», вдохновленную фильмом «Карнавальная ночь», где гостей ждет роскошный ужин и встреча со знаменитостями, стартующая от 29 000 рублей на человека. Кроме того, предлагается посетить вечеринку «Rixos Diamond Night», цена которой начинается от 80 000 рублей на персону.

В отеле «Богатырь» планируется бал-маскарад, начинающийся в 20:00 31 декабря, с выступлением Анны Семенович в качестве главной звезды и разнообразной программой, включая диджей-сет. Взрослым вход обойдется в 30 000 рублей, детям — от 17 000 до 26 000 рублей в зависимости от возраста.

«Сочи Парк» предложит необычную новогоднюю программу с выступлением группы «Фрукты» и балетной постановкой «Снегурочка», билеты на которую будут стоить от 2500 рублей.