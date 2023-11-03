В Бурятии хотят открыть туристические водные маршруты по Байкалу

Глава Бурятии Цыденов: По Байкалу запустят круизные лайнеры.

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Это даст жителям и гостям Бурятии возможность познакомиться с красотами Байкала.

В Бурятии глава республики Алексей Цыденов провел совещание межведомственной рабочей группы по развитию водного туризма. Саму группу сформировали по поручению главы государства Владимира Путина.

На первом заседании рабочей группы речь шла о развитии круизного судоходства на Байкале. Здесь важно организовать работу судоходства так, чтобы она не отражалась на состоянии территорий Байкала.

«Прорабатываем вопрос финансирования для модернизации причалов в Турке и Северобайкальске», - отметил Цыденов.

По словам главы региона, потребуется построить очистные сооружения, также организовать зарядные станции и обеспечить иную портовую инфраструктуру, которая могла бы обслуживать круизные суда, при этом отвечала бы экологическим требованиям.