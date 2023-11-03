Названы самые популярные туры на Ямале

В зимнее время года на Ямале достаточно популярны туры с посещением стада оленей, а также ночевка у коренных народов. Бонусом может стать охота за северным сиянием.

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Желающих в зимний период купить туристический продукт на Ямале с каждым годом становится все больше. Об этом «Ямал 1» рассказали в Агентстве по развитию туризма. В последние три года появилось большое количество путешественников, желающих приобрести тур в Северный регион, особенно стал популярен праздник «День оленевода», отметили в ведомстве. Кроме того, многие приезжают, чтобы побывать в природном парке «Ингилор» и увидеть современников мамонтов — овцебыков, а также устроить охоту за северным сиянием.

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"Наиболее популярны направления в горы — на Полярный Урал — поездка в Нефритовую долину или на ледник Романтиков. Они подходят для большинства туристов, даже неподготовленных к сложным восхождениям", — отметили специалисты Агентства.

В зимнее время года достаточно популярны туры с посещением стада оленей, а также ночевка у коренных народов. Бонусом может стать охота за северным сиянием. Также пользуется спросом «Чум вблизи города» — этнографический тур, предполагающий знакомство с культурой коренных малочисленных народов Севера — ненцев и ханты.

"Ежегодно в конце марта или начале апреля проходит массовое восхождение на гору Рай-Из. Собравшись у подножья (в прошлом году это было больше 500 человек), туристы поднимаются на самую вершину. За безопасность при этом отвечает спасательная команда «Ямалспас»", — объяснили в Агентстве по развитию туризма.

Специалисты добавили, что вместе с участниками по маршруту следуют профессиональные гиды-проводники. Они также следят за безопасностью туристов. По окончании восхождения можно добраться до заброшенной метеостанции, где есть возможность согреться, отдохнуть и попить чаю. Время восхождения зависит от физической подготовки каждого туриста и рассчитывается индивидуально, в среднем на подъем и спуск уходит около шести часов.