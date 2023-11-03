Чтобы привлечь иностранных туристов, условия нужно создавать для россиян

Тенденция мировой экономики - увеличение доли не только товаров, но и услуг. Для Приморья очевидной точкой роста является сфера туризма. Как не только привлечь туристов в край, но и удержать их здесь и создать условия, чтобы они приехали вновь? Об этом говорили специалисты туриндустрии во Владивостоке на круглом столе "Экспорт туристических услуг", прошедшего в рамках V Форума "Экспортный потенциал Приморья 2023".

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Под экспортом туруслуг понимается вывоз из страны туристских впечатлений с одновременным ввозом туристом денег в страну. Это, скажем так, стратегия. "Вокруг сотни миллионов туристов. Наша задача их пригласить и создать условия для возвращения заставить вернуться", - определила тактическую задачу директор "Туристско-информационного центра Приморского края" (АНО "ТИЦ ПК") Ольга Гуревич, открывая дискуссию на круглом столе. Кстати, после возобновления туров в рамках Межправсоглашения между РФ и КНР, в течение первого месяца Приморье по безвизу в составе групп посетили 12 тысяч китайских туристов, а за девять месяцев этого года в регион с туристическими целями въехало 74 тысячи гостей из Поднебесной. Всего же за этот период въездной турпоток в край составил 133,5 тысячи человек из разных стран мира.

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В самых общих чертах туристская индустрия включает средства размещения, транспорта, объекты общественного питания, объекты и средства развлечения.

Что касается последних, то особые надежды наряду с существующими туробъектами в Приморье туроператоры связывают с созданием морского курорта в Хасанском районе.

"К осени 2024 года будет создан план Хасанского округа, который учтет интересы инвесторов по созданию курорта, а также интересы местных жителей, имеющих запрос на коммунальную инфраструктуру, которая появится вместе с курортом", - сказала консультант отдела реализации программ и проектов краевого агентства по туризму Анастасия Павленко.

Есть у специалистов туризма некоторые подвижки в использовании для туристских целей земель лесного фонда и сельхозназначения, стали активнее выделятся средства на создание инфраструктуры, появилась новая форма федеральной субсидии на развитие отрасли, и деньги можно будет перераспределять с одной статьи на другую. Появились экскурсии по морю, хотя это и связано с некоторыми проблемами наличия морских транспортов. Но, как ни странно, ранее морских экскурсий во Владивостоке не было вообще.

В Приморье около 1050 средств размещения для туристов. В 2023 году к ним прибавились модульные некапитальные средства размещения - осуществлено 11 проектов в Лазовском, Хасанском, Партизанском муниципальных округах, а также в Артеме, Владивостоке и Находке. Менеджмент каждого отеля или гостиницы вводит свои стандарты обслуживания гостей.

Как рассказал на круглом столе руководитель отдела продаж одного из отелей Евгений Павлов, в его гостинице учитывают интересы как иностранных гостей, так и соотечественников.

"У нас есть пакеты услуг для российских туристов и гостей из КНР. Почти всю информацию продублировали на китайский язык. Учитываем и вкусы гостей из Китая, которые все-таки предпочитают свой традиционных национальный завтра: пришлось принимать на работу китайских поваров", - говорит он.

Участники круглого стола особо отмечали, что их многому научило время пандемии коронавируса.

"Мы поняли простую мысль: если мероприятие интересно туристам - соотечественникам, то оно интересно и иностранцам. Ведь гости из КНР, которых у нас больше всего, едут посмотреть, чем мы живем. А интерес жителя Владивостока - самый лучший амбассадор для иностранный гостей. Так фестиваль "О! Мега Вкус", "героем" которого был минтай, проведенный в мае [то есть до возобновления безвизового туризма], обеспечил полную посадку в ресторанах только из туристов-россиян на протяжении четырех дней!" - говорит заместитель директора АНО "ТИЦ" Виталий Станиславчук.

В этом году во Владивостоке реализуется проект "Туристский код", предусматривающий комплексное преображение центра города и ориентированный на туристов с тем, чтобы им было удобно, и они смогли ориентироваться в центральной части Владивостока. Для этого установлены 57 информационных стендов, которых так не хватало городу.

"Мы считаем, что должны "продать" туристу море, панорамные виды и гастрономию. Именно поэтому в проекте "Туристский код" все вертится вокруг площади адмирала Фокина, которая в ближайшей перспективе станет менее автомобильной. На ней - пешеходная зона, информационный турцентр, сувенирные павильоны, кафе. Данная площадка будет задействована для проведения тематических событийных мероприятий. Территория будет визуально "увязана" с другими зонами - видовой площадкой возле гимназии №1, набережной с установленными там объектами искусства, и Миллионкой, где разместятся три бронзовые фигурки: задумчивый художник, груженный коробками китаец и предсказатель будущего. Эти места станут настоящими точками притяжения горожан и гостей Владивостока", - объясняет цель проекта заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.