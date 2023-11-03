В АТОР рассказали, что едут смотреть китайские туристы в России

Туристы из Китая традиционно посещают Москву и Санкт-Петербург, кроме того, их интересуют озеро Байкал, дальневосточные города, в частности - Хабаровск, а также город Мурманск, где можно увидеть северное сияние, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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В целом китайцы довольно широко путешествуют по России, они смотрят природу, историко-архитектурные комплексы. Для них туры по России сами по себе довольно эксклюзивны и увлекательны, поскольку сильно отличаются от того, что есть в других странах.

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Эксперт также обратил внимание, что каждый четвертый турист, посетивший Россию в этом году, - это житель Поднебесной. Всего с января по сентябрь нашу границу пересекли 106 тысяч китайских граждан, которые стали лидерами по турпотоку в этом году.

Так было и до пандемии, пояснил Мурадян. Скорее всего, турпоток из Китая и дальше будет расти, говорит он, а в следующем сезоне он может превысить 0,5 млн человек. Эксперт связал это с появлением групповых безвизовых поездок, расширением полетной программы со стороны российских и китайских перевозчиков, а также - текущим курсом валют, благодаря которому путешествовать по России сегодня выгодно, наши туры намного дешевле по сравнению с поездками в Европу.

"Подкупает туристов из Китая еще и то, что нагрузка на отрасль со стороны въездного туризма в России сегодня небольшая, а значит - можно получит более качественные услуги", - подчеркнул Мурадян.

Он обратил внимание, что россияне сегодня тоже ездят в Китай, в ближайшее время в связи с возвращением "группового безвиза" турпоток из нашей страны туда будет расти и составит 100-150 тысяч туристов в месяц. Сейчас россияне чаще ездят в Поднебесную в формате Bleisure, совмещая в поездке бизнес и отдых. Спрос на курортные города небольшой. Это связано, в том числе с отсутствием нужного количества прямых рейсов в курортные города.