Россияне скупили 60% новогодних туров

К началу ноября жители РФ раскупили 55-60% внутренних новогодних туров. Об этом журналистам сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

© unsplash.com

На сегодняшний день в топ-5 наиболее популярных турнаправлений на Новый год входят: курорты Краснодарского края — 35%, курорты на Минеральные Воды — 12%, посещение Санкт-Петербурга — 8%, поездка в Москву — 7% и Великий Устюг — 6,5%.

Стоимость новогодних туров по стране в текущем году, по данным АТОР, выше прошлогодних средних показателей на 6-14%. Менее всего подорожали санатории Кавминвод, а более — курорты горного кластера Сочи, пишет ЕАН.