Новосибирск туристический: город, умеющий удивлять

Пока местные скептики сокрушаются, что в Новосибирске особо некуда сводить гостей, туристы — и российские, и иностранные — едут сюда тысячами. Внутренний туризм стал развиваться в стране всё активнее, и наш город вот уже несколько лет в числе самых посещаемых. Конечно, благодаря тому, что Новосибирск — крупный научный и деловой центр, город с развитой медициной, большую долю туристов составляют те, кто приехал к нам по делам или подлечиться. Но путешественников за впечатлениями тоже немало. Впрочем, всё по порядку.

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Куда водили первых туристов

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Первые сведения о зарождении туризма в нашем городе относятся к началу XX века. В 1912 году в здание на Николаевском (а ныне — Красном) проспекте, где сейчас находится детская больница скорой помощи, переехало Ново-Николаевское реальное училище. Его преподаватели организовывали для учащихся самые разные экскурсии, в частности, поездку на «золотое озеро» — Телецкое.

После революции, в начале 20-х годов, начали активно организовываться экскурсии на промышленное производство. В марте 1921 года части гарнизона подведомственных Ново-Николаевску дивизий в течение недели изучали заводы «Труд», мыловаренный, макаронную фабрику и другие предприятия. Летом этого же года комсомольцы на лодках с целью агитации прошли по Оби до села Мало-Криводановка. Но это были единичные экскурсии. Школьники чаще всего изучали окрестности Ново-Николаевска.

А в 1928 году в Новосибирск приехала первая группа экскурсантов из села — 49 сельских школьников из Бердска и Сосновки. Вслед за ними прибыли ещё пять групп. Деревенским подросткам было очень интересно побывать в большом городе, многие из них никогда раньше не видели поезда и кино. Но самым популярным экскурсионным объектом стала первая широковещательная радиостанция, которая находилась в Доме Ленина. Только за один летний месяц на ней побывали 137 человек.

В конце 1920-х годов началась работа по созданию в городе структуры, которая бы занялась активным развитием организованного туризма, и в 1930 году в Новосибирске окончательно оформилось Общество пролетарского туризма и экскурсий под руководством краевого Совета.

Количество желающих посетить Новосибирск росло. Для гостей города на втором этаже здания вокзала была организована гостиница. Новосибирцы же в 30-х годах, в свою очередь, полюбили дальние путешествия — ездили в европейскую часть России, на Алтай, в Кузбасс, а с 1956 года — и за границу. Сегодня, спустя более чем полвека, география поездок значительно расширилась. Теперь новосибирцам доступны поездки в любую точку мира. При том, что путешествовать в наше время можно с большой выгодой для бюджета.

Те, кто ездит часто и много, уже давно оценили преимущества кешбэков в виде «миль», которые банки дарят своим клиентам за покупки по банковским картам.

А с недавнего времени выгоду можно даже удвоить. Новосибирский Банк «Левобережный» продемонстрировал настоящую сибирскую щедрость, первым в Сибирском федеральном округе запустив сервис по одновременному начислению кешбэка и рублями, и милями за одни и те же покупки по картам этого банка. Сервис так и назвали: «Кешбэк по-сибирски».

«Мы подключаем клиента к программе лояльности OneTwoTrip Travel. За баллы этой программы можно покупать авиа- и железнодорожные билеты, бронировать и оплачивать гостиницы, а также арендовать автомобиль. А кешбэк рублями будет выплачиваться так же, как он выплачивался и раньше, достаточно в мобильном приложении подключить сервис «Кешбэк по-сибирски», — рассказала о программе лояльности «Путешествуй с нами» заместитель гендиректора Банка «Левобережный» Дина Павлова.

Но вернёмся ещё ненадолго в советское прошлое. Много лет Новосибирск, в котором работали важные оборонные предприятия, был закрыт для иностранных туристов. На открытие города для международного туризма косвенно повлиял визит в Новосибирск президента Франции Шарля де Голля, который состоялся в июне 1966 года.

Вскоре после этого визита Совет Министров СССР исключил Новосибирск из числа закрытых для иностранцев городов. Министерство иностранных дел разослало информацию об этом в зарубежные посольства, и в ответ пришло большое число заявок на посещение города, больше всего — из Франции, Чехословакии, Польши, Англии.

В Новосибирск сразу же хлынуло огромное количество желающих увидеть самый быстрорастущий мегаполис. Молодёжные группы возили в наши вузы — НЭТИ, НИИЖТ, а делегации, которые приезжали изучать опыт строительства социализма, — на предприятия.

Открой город заново: куда сегодня пойти в Новосибирске

В Новосибирске и сегодня есть много мест, которые могут заинтересовать не только гостей, но и жителей нашего города.

Ставший символом Новосибирска знаменитый Театр оперы и балета — самое большое в стране театральное здание с труппой, которую знают и любят во многих странах мира. Наш город славится своими театральными традициями, в нём более десятка профессиональных театров, некоторые из которых известны на всю страну.

Гордость города — Художественный и Краеведческий музеи, которые, помимо постоянных экспозиций, знакомят новосибирцев с самыми яркими явлениями и событиями мировой культуры. Есть необычные музеи, вроде Музея Солнца или единственного в России Музея мировой погребальной культуры, и много других, о которых расскажем чуть позже.

Есть и цирк, и зоопарк, и самый большой за Уралом крытый аквапарк с уникальными аттракционами, которые раньше можно было встретить только за границей.

Пешком по Новосибирску

Всё большую популярность в Новосибирске приобретают пешие экскурсии по городу. Пройдёмся и мы по нескольким интересным маршрутам. Часто они начинаются в парке «Городское начало», близ железнодорожного моста, которому город обязан своим появлением.

Рядом — Михайловская набережная, названная по имени одного из основателей Новосибирска. Это одно из любимых мест отдыха горожан и туристов. Летом здесь можно не только прогуляться, но и покататься на аттракционах или совершить прогулку по Оби.

Новосибирск — город относительно молодой. Но возможность погрузиться в атмосферу старины здесь тоже есть. Многие купеческие дома сохранились и украшают улицы исторического центра мегаполиса.

Например, на Октябрьской улице расположен один из самых старых храмов города — Покрова Пресвятой Богородицы, ему уже более 120 лет. По соседству с храмом в 1906 году был открыт детский приют «Ясли», в котором заботились о сиротах и детях из малоимущих семей.

Часовня святителя Николая тоже стала одним из символов Новосибирска. У нас было много николаевских церквей. Этого святого многие горожане считают покровителем города.

Название Ново-Николаевск было дано городу по имени императора Николая II, и к 300-летию династии Романовых на главной улице города было решено возвести часовню во имя Николая Чудотворца. Интересно, что место, на котором её построили, в то время считалось географическим центром Российской империи. В советское время часовня была разрушена, а в 1993 году, к 100-летнему юбилею Новосибирска, ее восстановили. Правда, уже не на прежнем месте, а немного дальше от перекрёстка, где она располагалась изначально. И возвели её чуть покрупнее и выше — город к тому времени сильно вырос. Да и границы государства с тех пор изменились. Но несмотря на то, что центр страны теперь находится в другом регионе, легенда, связывающая часовню с центром России, сохранилась в памяти новосибирцев.

Многие иностранные гости едут в наш город специально, чтобы посмотреть на здания в архитектурном стиле конструктивизма. Это направление было особенно популярно в 30-е годы прошлого столетия. А сегодня интерес к нему в Европе переживает второе рождение. В Новосибирске же таких зданий сохранилось больше, чем в большинстве других городов страны.

Город мужества и доблести

Память о героическом прошлом города хранят мемориалы, самые известные из которых — сквер жертв Гражданской войны и Монумент Славы, посвящённый воинам-сибирякам, участникам Великой Отечественной войны и других войн.

Бегом в музей

О том, что среди новосибирских музеев есть уникальные и необычные, мы уже упоминали. Вот несколько мест, где обязательно стоит побывать — не пожалеете.

Один из них — Музей связи Сибири, организованный компанией «Ростелеком» — находится в самом центре города. Этот музей неслучайно расположен в здании Почтамта. В нём собрана огромная коллекция, посвящённая развитию средств связи в ХХ веке. Причем понятие «связь» подразумевает многое: от сигнальных костров до компьютеров. Как одевались почтальоны в прошлом веке и в чём они перевозили особо ценные письма? Как выглядел первый советский телевизор? Как выглядит действующая АТС? Обо всём этом можно узнать, побывав в музее.

А так как история Новосибирска неразрывно связана с железной дорогой, логично, что здесь появился и Музей железнодорожной техники. Он даёт уникальную возможность своими глазами увидеть технику минувших дней не на картинке, а в буквальном смысле прикоснуться к истории. Это крупнейший музей подобного рода за Уралом. На его огромной территории расположены пассажирские и грузовые вагоны, начиная с исторических — конца ХIХ века — и заканчивая современными, паровозы и локомотивы. Кроме того, в музее имеется солидная коллекция советской военной и сельскохозяйственной техники, а также легковые автомобили разных лет выпуска.

А в музее Советского района можно познакомиться с жизнью строителей, сооружавших Новосибирскую ГЭС. Даже сам музей размещается в бывшем здании прорабской, которая была построена в середине прошлого века и предназначалась для проведения оперативных совещаний гидростроителей, здесь же хранилась и их рабочая одежда. Экспозицию, посвящённую 100-летию Плана ГОЭЛРО, помогли создать сами гидроэнергетики.

И сейчас посетители могут погрузиться в то время, когда сооружалась Новосибирская ГЭС, и в ту атмосферу народного энтузиазма, которая была присуща грандиозной стройке.

Небольшая «прорабская» разделена на нескольких зон, каждая из которых наполнена оригинальными историческими предметами. Сначала попадаешь в деревню Нижние Чёмы начала XX века, откуда начиналось строительство, потом — в прорабскую гидростроителей середины века. В комнате гидростроителя воссоздан интерьер 1960-х годов, который знакомит с бытом и досугом строителей Новосибирской ГЭС, а экскурсоводы расскажут, как работали и как отдыхали эти люди в редкие дни выходных.

На самом видном месте — главный экспонат музея — уникальный водолазный костюм. А по потолку через всю экспозицию проходит мерцающее изображение реки как объединяющего символа для людей, которые жили и живут на её берегах, а также для гидростроителей, приехавших из разных уголков страны, чтобы построить единственную на Оби ГЭС.

Кстати, эта экспозиция — не единственный туристический проект, созданный ПАО «Русгидро» для новосибирцев и гостей города. Восемь лет назад компания оборудовала в Новосибирской области экотропы, которые сразу же стали популярным маршрутом выходного дня у горожан, летом их посещает до 800 человек в день.

Экологическая тропа «Зверобой» — место с красивейшим видом на излучину реки Берди. Она проходит недалеко от памятника природы областного значения «Бердские скалы» и позаимствовала название у самой высокой вершины. Территория тропы входит в состав Легостаевского заказника, где обитает более 150 краснокнижных растений и животных.

А экотропа «К водопаду Бучило» расположена неподалёку от села Легостаево по речке Колотовке. Высота водопада около пяти метров, в верхней части водопада есть небольшая пещера.

Гидроэнергетики не только создали эти новые туристические маршруты, но и следят за их состоянием — в этом году очистили территорию от аварийных деревьев, отремонтировали деревянные переходы, лестницы, места отдыха, заменили информационные стенды и кормушки для животных.

Путешествие в профессию

Детская железная дорога, расположенная в Заельцовском парке города, уже почти 20 лет — одно из любимых развлечений жителей города и его гостей. Но это не только знаменитый местный аттракцион, но и самая настоящая действующая малая железная дорога России, на которой осваивают азы профессии школьники, которые хотят в будущем посвятить себя этой сфере. Железная дорога длиной чуть более пяти километров оснащена платформами и вокзалом — каждый элемент здесь призван повторить оригинальную железную дорогу.

Сделать первый шаг к профессии уже в следующем году можно будет и на экскурсии, которые планирует проводить на своём предприятии новосибирская компания БЭСТ — один из лидеров на рынке корпоративного обеспечения. Внести свой вклад в возрождение интереса к рабочим профессиям — такова идея этой инициативы.

Для компании, которая растёт, постоянно пополняет свой арсенал новым современным оборудованием и считает своей миссией обеспечить потребителей качественным, красивым и доступным по цене российским продуктом, поднять престиж российских товаров — это возможность пополнить кадровый состав способной и увлечённой такой же идеей молодёжью.

«Мы хотим заинтересовать школьников, студентов, показать им, как хорошо заниматься производством, убедить, что производство — это основа основ, это один из фундаментов в развитии государства. Чтобы в результате наша промышленность развивалась», — с увлечением рассказал об инициативе компании директор по развитию ГК БЭСТ Александр Поскотинов.

По его словам, на таких экскурсиях будут показывать азы производства, рассказывать интересные факты из истории салфетки или полотенца и многое другое. «Мы будем рассказывать о том, из чего она производится, как перерабатывается и какой продукт получается. И как важно заботиться о природе — об этом тоже необходимо говорить людям со школьной скамьи», — заключает Александр Поскотинов.

У нас свой Арбат

Улица Ленина, хоть пока и не пешеходная, но давно приобрела славу местного Арбата. Её облюбовали местные художники и уличные музыканты. Здесь множество уютных кафе и баров, а во дворе за исторической гостиницей разместился целый ресторанный дворик, где можно пообщаться с друзьями и просто отдохнуть. Улица Ленина — это романтика вечернего Новосибирска.