Истории о зимней рыбалке: встреча с волками, уход под лед и шок обморожения

Встреча с волками Часто на зимнюю рыбалку уходят с ночевкой и даже на несколько дней. Мужчины запасаются продуктами, газовыми горелками и берут с собой палатки, где можно согреться, спокойно порыбачить и переночевать. Ночные морозы и нехватка воды – не самое страшное, с чем сталкиваются рыбаки. На ночных реках можно встретиться не только с зайцами, лисами и перепелами, но и с хищниками. «Поехал я рыбачить на реку Ишим. Ушел далеко от деревни, просверлил лунку, все приготовил и стал ждать клев. Рыба не шла. Уже ночь на дворе была, и я решил сменить место. Все собрал в рюкзак, а палатку за собой потащил. Иду, а вокруг тишина, но чувствую, что следит кто-то за мной. Фонариком по берегу посветил, никого не увидел. А потом слышу, что бегают по берегу, сразу понял – волки. Страшно стало. Остановился, поставил палатку, так и провел там до утра», – рассказал пенсионер Борис Верхоробин. Он отметил, что ночью волки не подходили к палатке, у берега походили и ушли. После таких событий у рыбака не исчезло желание ходить на зимнюю рыбалку, только места выбирать стал поближе к деревням или поселкам. Провалился под лед, но рыбалку не бросил Сотрудники МЧС предупреждают, что с ноября по декабрь лед на реках и озерах региона еще недостаточно прочный, чтобы по нему можно было передвигаться. Но рыбаки не боятся тонкого льда и выходят с удочками с первых дней заморозков. Такое опрометчивое поведение нередко приводит к трагедии: в 2023 году начало сезона началось с беды. В Тобольском районе мужчина провалился под лед и утонул. Тело погибшего извлекли из озера Грязнуха 30 октября. Другая ситуация случилась с жителем Тюмени на озере Липовое. «В прошлом году провалился по колено у самого берега озера Липовое. Испугался, а потом шок был от холодной воды. Сразу выбрался и в машину побежал греться. Посчитал это знаком и до декабря о зимней рыбалке даже не думал. Когда лед окреп, поехал на рыбалку, только уже не один, а с друзьями, чтобы помогли, если опять провалюсь», – поделился личным опытом тюменец Роман. Рыбак признался, что про тот случай жене рассказывать не стал – побоялся, что она его больше не отпустит на рыбалку. Рекордный улов Похвастаться уловом любят не только рыбаки, но и их супруги. Дарья Григорова из Надыма рассказала, что ее будущий муж редко ездит на зимнюю рыбалку, но всегда приезжает с уловом. «Один раз привез пять больших щук. Каждая весила почти 5 кг. Я думаю, это еще не рекорд, у нас друг ловил щуку почти 10 кг. Мы ее на каждые праздники готовили. Такая рыба намного вкусней покупной», – рассказала девушка. Жители Югры тоже открыли сезон зимней рыбалки и уже хвастаются первыми уловами. Югорчанин поделился фотографией в социальной сети «ВКонтакте» с крупным уловом – налим около 4 кг. Сам автор написал, что после фотосессии он отправил рыбу обратно в водоем. Ранее «ФедералПресс» писал о самых клевых местах Тюменской области. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин, Елена Майорова