Туристы из Китая стали лидерами по поездкам в Россию

В январе—сентябре этого года больше всего поездок в Россию с целью туризма совершили граждане Китая. Об этом говорят данные погранслужбы Федеральной службы безопасности.

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«Больше всего поездок в Россию с целью туризма за прошедшие девять месяцев совершили граждане Китая. За этот период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами. За год поток вырос существенно: в январе—сентябре 2022 года статистика зафиксировала лишь 563 приезда китайских туристов в Россию», — передают данные журналисты РБК.

По приведенным данным, в этот период жители других стран пересекли границу РФ с туристической целью 429,1 тысячу раз. Год назад количество въездов за этот же период составляло 147,3 тысячи раза. Что касается туристов из других стран, то чаще всего в Россию за полгода приезжали граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.