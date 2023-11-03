Чем иностранных туристов поражает местный быт и что они говорят о русских

За первые шесть месяцев 2023 года Россию посетили 7,2 миллиона иностранцев, при этом ожидается, что за весь год въездной поток составит до 10 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© За первые шесть месяцев 2023 года Россию посетили 7,2 миллиона иностранцев.

Многим путешественникам Россия кажется очень экзотической страной, а русский быт их удивляет и настораживает. Интуристы, которым посчастливилось побывать в России, делают для себя массу открытий о жизни местных. Чем российская повседневность впечатляет иностранцев и что они говорят о русских?

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Иностранцев поражают цены на такси и манера вождения таксистов в России

В первую очередь, многих иностранцев удивляет стоимость и удобство такси. Так, турист из Новой Зеландии, побывавший в России, пришел в восторг от низких цен на поездки. «Работает так быстро, а стоит так дешево. Как такое возможно?!» ― восхитился иностранец. Его поразило, что машину можно вызвать за считанные минуты через приложение.

«Можешь видеть, как машина к тебе подъезжает, сразу видно сумму, быстро и удобно. Мы катались только на такси все дни в России!» ― рассказал другой турист, приехавший из Италии.

Хотя манера вождения россиян нравится далеко не всем. Так, строгие и педантичные немцы приходили в ужас от того, как часто автомобилисты в России нарушают правила дорожного движения.

Иностранцы не верят в существование бесплатной медицины

По словам российской тревел-блогерши Елены, ее приятели из Германии не поверили, что жители России лечатся по ОМС независимо от наличия работы, возраста и других факторов. Иностранцам, которые оплачивают страховки сами или через работодателей, сложно представить, что медицина может быть общедоступной. Большой шок вызывают и государственные социальные программы.

"Материнский капитал! Такое невозможно представить в Новой Зеландии. Никто не будет платить такие деньги за роды. А еще и декрет три года", — Марина Ершова.

Многие иностранцы обращают внимание и на инфраструктуру, которая делает жизнь в России комфортнее. Например, наличие круглосуточных супермаркетов. А европейцы указывают на дешевизну коммунальных услуг и жалуются, что отапливать дома в той же Италии стоит огромных денег. Хотя отсутствие в российских квартирах таких благ цивилизации, как биде, приезжих настораживает.

"Я не понимаю, как вы так живете? Как это возможно вообще — обходиться без биде? И как вы потом моетесь, душ принимаете, что ли?", — турист из Италии.

Еще одного итальянца удивило, что на съемных квартирах, где он останавливался, не было машин для сушки белья и специальных кастрюль для варки пасты.

Суровость и закрытость россиян оказались преувеличены

Кого-то смущает российский быт, но некоторым иностранцам так нравится природа страны, что после одного визита они решаются переехать навсегда. Так, американец Даниэль Кастл приехал увидеть Сибирь и Байкал в 2022 году и остался там жить.

Он рассказывает, что многие жители других государств видят Россию страной, где бушует насилие: «Они действительно не хотят приезжать сюда, потому что боятся коррупции и того, что их ограбят». Сам Кастл чувствует себя безопасно: здесь он ни разу не столкнулся с плохим отношением.

Живущий в России голландец Махил подтверждает: люди в России очень искренние. «Если видите улыбающегося вам русского, значит, он точно рад вас видеть!» — считает он.

При этом гость из Италии признается, что считал россиян закрытыми. На деле оказалось, что дело просто в языковом барьере: «Даже в крупных городах немногие могут хорошо говорить по-английски. Но тем не менее люди пытались нам помочь, открывали переводчик».