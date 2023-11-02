Иностранцы рассказали, как изменилась Россия за последние десятилетия
Журналист, телеведущая, член Российской ассоциации по связям с общественностью Мария Шахова при поддержке Института развития Интернета запустила новый сезон проекта «Мы и Они».
Ведущая путешествует по городам нашей огромной страны и показывает, как изменились регионы за последние десятилетия, глазами иностранцев, живущих в России.
«Что же иностранцы видят в нашей стране такого, чего не замечаем мы с вами? Почему они выбирают нашу страну и не собираются уезжать? Как отличается быт, культура и менталитет россиян и людей из самых разных уголков планеты? Сложно ли открыть здесь свой бизнес или устроиться на работу? Ответы на эти и другие вопросы – в новых выпусках «Мы и они. На выезде», – прокомментировала новый сезон автор проекта Мария Шахова.
Россия, красивая и многогранная страна, которая всегда привлекала внимание иностранцев. Иногда их высказывания о России могут быть удивительными и интересными.
«Когда меня просят охарактеризовать русских, я сразу вспоминаю эту игрушку – Ванька-встанька. Вот эта игрушка обрисовывает полностью всех русских. Что бы с ним ни случилось, даже если удастся поставить его на колено, он все равно встанет. Это не может быть француз, немец, швейцарец. Только русский. Я говорю русским: когда вам тяжело, вы и есть вот эта самая игрушка. Это лучшее объяснение русского человека, характера, души», – отметил швейцарец из Тарусы Йорг Дусс.
На вопрос ведущей, что нужно россиянину для счастья, ответил ирландец из Владимира. «Думаю, русскому человеку для счастья нужно просто ценить то, что есть здесь, в России.
Люди смотрят на Голливуд и думают: «Вот это настоящая жизнь, целый мир, а в России все совсем не так, почему?» Но в вашей стране столько прекрасных уголков, чудесных людей, просто невероятная природа. Думаю, каждому русскому нужно ценить то, что вы имеете, и понимать, что в другой стране не будет лучше», – поделился Пол Кэрролл.
На вопрос ведущей «русские больше азиаты или европейцы?» китаянка из Воронежа ответила, что русские – неповторимый народ, который нельзя сравнить ни с теми, ни с другими.