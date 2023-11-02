Иностранцы рассказали, как изменилась Россия за последние десятилетия

«Когда меня просят охарактеризовать русских, я сразу вспоминаю эту игрушку – Ванька-встанька. Вот эта игрушка обрисовывает полностью всех русских. Что бы с ним ни случилось, даже если удастся поставить его на колено, он все равно встанет. Это не может быть француз, немец, швейцарец. Только русский. Я говорю русским: когда вам тяжело, вы и есть вот эта самая игрушка. Это лучшее объяснение русского человека, характера, души», – отметил швейцарец из Тарусы Йорг Дусс.