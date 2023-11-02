На курорте «Роза Хутор» завершается летний сезон

7 ноября на горном курорте «Роза Хутор» завершится летний сезон. В период с 7 по 30 ноября канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также аттракцион родельбан отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона. В это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе канатная дорога – «Стрела» (3,8 км). Она доставит всех желающих на высоту 1600 м над уровнем моря, где открыта главная событийная площадка межсезонья – Горный парк «Стрела». В этот период гостям «Розы Хутор» предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом «Полет на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» и Музея археологии. В период с 7 по 30 ноября продолжат работать пешеходные и велотропы «Йети», «Озерный траверс» и «Тропа здоровья» (малое кольцо).

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В Горном парке «Стрела» можно не только запечатлеть красоту окружающих горных ландшафтов, но и пройтись по мифическим каменным лабиринтам, ударить в «гонг для управления погодой», пожелав скорейшего приближения снежной зимы. Здесь также расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят, например, ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику. Впервые на 1600 м можно будет познакомиться и с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка «Пача Мама» временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте. Сам парк альпак также продолжит работу на площадке «Лайзо» в Горной Олимпийской деревне (1100 м), где обитают еще и редкие четырехрогие овечки и кролики породы французский баран с размахом ушей до полуметра.

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На верхней отметке подъемника «Стрела» гостей также ждет новая гастрономическая достопримечательность курорта – ресторан классической итальянской кухни «Пастория-1600». В его минималистичном декоре преобладают дерево и камень, а из панорамных окон террасы открываются виды на величественные кавказские горы. В меню заведения: самая разная паста, пицца, супы, тартары и паштеты с сочными и ароматными местными ягодами, а также авторские версии знаменитых средиземноморских салатов.