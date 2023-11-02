Курорты Кабардино-Балкарии все чаще пользуются популярностью у туристов

Курорты Кабардино-Балкарии все чаще пользуются популярностью у путешественников
С начала 2023 года турпоток на курорты Кабардино-Балкарии вырос на 23%.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Минкурортов республики, с начала года регион посетило 1,2 млн гостей. Из них около половины отдохнули в республике в летний период.
Кроме того, как отметил собеседник агентства, наиболее популярными у туристов были Приэльбрусье, Долина нарзанов, а также Чегемское ущелье и экологические тропы республики.
Ранее глава КБР Казбек Коков говорил о том, что Кабардино-Балкария планирует по итогам 2023 года принять 1,4 млн туристов. К 2025 году регион ожидает увеличения турпотока до 2 млн человек в год.