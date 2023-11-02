Курорты Кабардино-Балкарии все чаще пользуются популярностью у туристов

С начала 2023 года турпоток на курорты Кабардино-Балкарии вырос на 23%.

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Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Минкурортов республики, с начала года регион посетило 1,2 млн гостей. Из них около половины отдохнули в республике в летний период.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, наиболее популярными у туристов были Приэльбрусье, Долина нарзанов, а также Чегемское ущелье и экологические тропы республики.