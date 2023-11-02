Эксперимент по введению в Петербурге курортного сбора стартует в январе

Власти Северной столицы сообщили, что систему для взимания курортного сбора в городе начнут тестировать с января 2024 года. Снова откладывать фактическое введение сбора не планируется.

«Сейчас разработка ведется. Как раз взяли время, чтобы в первом квартале была возможность систему тестировать в пилотном режиме, а потом спокойно», – цитируют СМИ слова вице-губернатора Северной столицы Алексея Корабельникова .

Он добавил, что после проведения эксперимента все будут понимать, как работает система, уточняет «Фонтанка». Стоит отметить, что закон о курортном сборе уже действует в Северной столице. Однако до 1 апреля ставка равна нулю. Гости Петербурга будут платить 100 рублей за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах после 1 апреля 2024 года.