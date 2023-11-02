В АТОР отчитались о продаже более половины туров по России на Новый год

Среди наиболее популярных направлений — Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин подчеркнул, что к началу ноября реализованы уже 55–60% всех туров. Пика продаж рынок ждёт после 15–20 ноября, говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации также отметили, что цены на новогодние туры по России в этом году выше прошлогодних средних значений на 6–14%. Меньше всего по сравнению с прошлым годом подорожали путёвки в санатории Кавминвод, больше всего — поездки на курорты горного кластера Сочи.