Где в Петербурге готовят лучшие блюда советской кухни

Ностальгия по старой доброй кухне СССР живет и процветает не только в регионах нашей необъятной страны, но и в Северной столице. В городе на Неве в последнее время набирают популярность кафе и рестораны, которые готовят простые, но такие родные блюда. О том, где самые вкусные, читайте в материале «ФедералПресс».

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Кафе «Ипполит»

Эта недорогая рюмочная-кафе располагается в самом центре города, на улице Казанской. Там подают классические салаты СССР, такие как оливье, сельдь под шубой и много всего другого. Кроме того, там можно отведать отличный борщ и выпить вкусные настойки.

Пирожковая на Московском

Если вы искали максимально аутентичную советскую закусочную, то вам нужно обязательно заглянуть в легендарную пирожковую, которая располагается недалеко от метро «Парк Победы». Этому заведению уже больше 60 лет. Там подают отменные пирожки с самой разной начинкой: от скумбрии до ягодного варенья. Рецептура сохранилась со времен СССР.

«Дачники»

Данное место весьма популярно не только у туристов, но и у местных жителей. Находится кафе прямо на Невском проспекте, недалеко от Гостиного двора. Меню там достаточно большое, и любимое угощение сможет найти себе, пожалуй, каждый. Подают там самолепные пельмени, вареники, суточные щи с белыми грибами, а также украинский борщ с пампушкой, жареную картошку с грибами и, само собой, драники.

Ресторан «Советский Союз»