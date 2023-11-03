Китайцы стали лидерами по числу поездок в Россию с начала года
Туристы из КНР стали лидерами по числу поездок в Россию с начала 2023 года.
По данным пограничной службы Федеральной службы безопасности, за январь—сентябрь текущего года граждане Китая совершили наибольшее количество поездок в Россию с целью туризма.
Как указывает РБК, за этот период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами. Это существенный прирост по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период было лишь 563 приезда китайских туристов в Россию.
Согласно представленным данным, за тот же период граждане других стран также активно посещали Россию с туристическими целями, совершив 429,1 тысячи въездов. Год назад это число составляло 147,3 тысячи. Среди наиболее активных посетителей России за данный период выделяются граждане Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.
В прошлом году Москва оставалась самым популярным направлением для туристов. Общее число поездок российских и иностранных туристов достигло 3,7 миллиона, согласно данным RT. Однако в текущем году стало известно, что иностранцы значительно чаще посещают Россию, как сообщает MK.RU. С начала года число туристов, посетивших страну, увеличилось на 130% по сравнению с первой половиной прошлого года.