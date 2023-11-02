Грозный будущего: как изменится столица Чечни через 10 лет

В конкурсе принимали участие 40 экспертов в области городского планирования, территориального развития и цифровизации со всего мира. Победителем стало московское градостроительное бюро «Мастер'с план». Основатель бюро Юлия Зубарик рассказала о деталях масштабного проекта.

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Веселые картинки с экономическим обоснованием

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— Мастер-план — это недавняя практика в России, пришедшая с Запада. Еще 10 лет назад про них почти не говорили и оперировали понятием «генплан». Пока еще мастер-план не является документом, который утверждается законом. Но президент в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке обозначил важность того, что он должен быть узаконен, так как эта практика стала очень активной.

Многим кажется, что это всего лишь веселые картинки — визуализации. Но самая главная задача мастер-плана — экономическое обоснование деятельности города. Показать, как будет развиваться в нем экономика: чем будут заниматься люди, какие появятся профессии и рабочие места. Мы разработали мастер-план Грозного до 2035 года. И практически все мероприятия, заложенные в проекте, будут реализованы в ближайшие 10 лет.

Быстрая победа беспилотников

— Одна из главных задач мастер-плана — сделать города комфортными. Мы находим места, которые требуют доработки и улучшения. Работаем и с ветхим жильем — определяем его и предлагаем проекты реновации с волновым переселением. Разработка 10-летнего мастер-плана включает три-четыре этапа, которые разбиваются пропорционально годам.

В мастер-плане заложены проекты с быстрыми победами. Мы определяем приоритетные территории развития, которые можно быстро спроектировать и построить, чтобы через год-два жителям стало намного удобнее. В основном эти проекты относятся к благоустройству или к созданию быстрых мест приложения труда. Например, у нас в мастер-плане Грозного одной из быстрых побед выступает инновационный научно-технологический центр БПЛА. Помимо разработки и производства дронов центр будет обучать специалистов-операторов для их управления. Вообще, по всей стране планируется создать 12 таких центров. Мы делаем все, чтобы Грозный стал одним из них. В Чеченской Республике существует развитая сеть силовых структур, действует университет спецназа, логично развивать здесь технологии обеспечения безопасности.

Кстати, через два года в Грозном планируется провести мировую «Гонку дронов». Это будет одно из сотни мероприятий, которыми город отметит свой статус культурной столицы России 2025 года.

Город молодых

— Всего для мастер-плана «Грозный» мы разработали 22 различных проекта. Это и жилищное строительство, и благоустройство, и запуск новых экономик. Мы считаем, что Грозный имеет потенциал к 2035 году стать образовательным и финансовым центром Северного Кавказа.

Кадры? Сейчас везде кадровый голод, но в Грозном четыре вуза, филиал МГУ и очень много молодежи. Чеченская Республика — самый быстрорастущий регион с точки зрения естественного прироста. А средний возраст жителей — менее 30 лет. Поэтому мы в своем проекте запланировали межвузовский кампус. Он объединит в себе все вузы Грозного. На его базе будут развиваться различные технологии, в том числе по обеспечению безопасности. Также там будет внедрен технопарк, где студенты будут запускать стартапы и привлекать первые инвестиции.

Окно на Восток

— Грозный — это окно России на Ближний Восток. Такой тесной связи с арабским миром больше нет ни у одного региона страны. Учитывая историю и культуру Грозного, а также экспериментальное внедрение исламского банкинга, мы видим потенциал еще большего развития в этом направлении. Мы предлагаем реализовать полноценный деловой центр по взаимодействию с ближневосточными партнерами. А именно — сделать в центре города большой квартал с финансовыми учреждениями, жилым комплексом и парком, который мы назвали «Арабский квартал».

Культурная ось — это линейный парк, где будут свободно расположены цирк, планетарий, музей мира, центр исламской моды, кинотеатр, исламский центр и мечеть. Финансовый центр включает в себя бизнес-центр, национальный банк, мечеть, конгресс-центр и гостиничный комплекс. Помимо этого здесь появятся учебные корпуса институтов экономики и управления исламской культуры, общежития для студентов. ЖК «Арабский квартал» — это лишь часть одного большого приоритетного проекта в нашем мастер-плане.

Зеленое кольцо

— В Грозный уже года два активно приезжают туристы. Но городу нужна дополнительная туристическая инфраструктура. Сейчас он является перевалочным пунктом: люди приезжают сюда на день, максимум на два и затем уезжают в горы. Мы хотим, чтобы Грозный стал самодостаточным туристическим центром.

Самым важным объектом в этом плане будет пешеходное зеленое кольцо «Сердце Грозного». Это 7-километровый маршрут, который проведет через различные достопримечательности: мечеть «Сердце Чечни», башню «Ахмат», базар «Беркат», запланированные нами финансовый центр, культурную ось, креативный кластер и центральный парк. Где-то кольцо будет проходить на земле, а где-то — по пешеходным мостам. Самое главное, что оно соединит главные точки притяжения города, которые уже существуют и которые мы проектируем.

Еще одним важным для нас проектом является благоустройство берегов реки Сунжа, которая проходит прямо по центру города. В весенние месяцы она бывает полноводной, но практически никак не используется горожанами. Мы предлагаем сделать вдоль реки благоустроенную набережную.

Не только Грозный

— Это был очень серьезный конкурс, с глубоким техническим заданием. Инициировал его глава республики Рамзан Кадыров, финансировала госкорпорация «Дом.РФ».

Мы разработали мастер-план не одного Грозного, а агломерации «Грозный и Аргун». Со временем Грозный с Аргуном сольются в единый город. Идет очень активное строительство многоквартирных и частных домов, расстояние между городами становится все меньше. Если Грозный мы позиционируем как образовательно-финансовый центр Северного Кавказа, то Аргун — промышленный центр Чечни, где есть место комфортной жизни и достойному заработку.