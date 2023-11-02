Вальяжно гуляющую по берегу моря лису сняли на видео на Курилах

Туристы сняли на видео лисицу, гулявшую по берегу Охотского моря на курильском острове Итуруп. Ролик был опубликован в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах видно, как хищница вальяжно идет по «магнитному» пляжу с титано-магнетитовым вулканическим песком и буквально позирует на камеру путешественников.

Ранее на том же пляже у Белых скал были обнаружены крупные следы медведя. Один из участников турпохода также показал популярный на острове трюк — поднес к песку с крайне высоким содержанием железа магнит, и на его поверхности появились «ежики» из черных крупиц.