Вильфанд: «На Черноморском побережье просто суперпогода»

«На Черноморском побережье просто суперпогода. <…> Температура воды и в Анапе, и в Геленджике, и в Туапсе, и в Сочи – от +18 до +19 градусов. Конечно, это не выше +20 градусов, но все равно это очень комфортная», – отметил он.