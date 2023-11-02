Роман Вильфанд: «На Черноморском побережье просто суперпогода»
Вода в Черном море у берегов Краснодарского края остается теплой. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на ноябрьские праздники.
«На Черноморском побережье просто суперпогода. <…> Температура воды и в Анапе, и в Геленджике, и в Туапсе, и в Сочи – от +18 до +19 градусов. Конечно, это не выше +20 градусов, но все равно это очень комфортная», – отметил он.
Днем 4 ноября будет +21...+24, ночью +15 градусов. По словам эксперта, такая погода редко бывает на Юге в ноябре, сообщает «Парламентская газета».
По наблюдениям метеорологов, температура воды в Черном море в июне, когда уже начинается купальный сезон, варьируется от 21 до 23 градусов, а в мае она еще холоднее. Таким образом, в этом ноябре вода теплее, чем в мае.