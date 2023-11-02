Когда в Мурманской области стартует горнолыжный сезон

«Первые вечерние катания этого сезона состоятся 5 ноября, далее каждую пятницу и выходные дни. Количество дней будут увеличивать по мере накопления снега», – пишут СМИ со ссылкой на представителей горнолыжного курорта.

Горнолыжный курорт находится в горном массиве Хибины недалеко от Кировска, уточняет ТАСС. Техническое открытие «Большого Вудъявра» может состояться раньше, 4 ноября, но все будет зависеть от погоды.