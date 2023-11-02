Когда в Мурманской области стартует горнолыжный сезон
Горнолыжный курорт в Хибинах начнет работать 5 ноября. «Большой Вудъявр» станет первым среди популярных снежных курортов России, открывшим катания в начале последнего месяца осени.
«Первые вечерние катания этого сезона состоятся 5 ноября, далее каждую пятницу и выходные дни. Количество дней будут увеличивать по мере накопления снега», – пишут СМИ со ссылкой на представителей горнолыжного курорта.
Горнолыжный курорт находится в горном массиве Хибины недалеко от Кировска, уточняет ТАСС. Техническое открытие «Большого Вудъявра» может состояться раньше, 4 ноября, но все будет зависеть от погоды.
Напомним, что Кольское Заполярье – флагман арктического туризма. Сюда круглый год едут путешественники, чтобы кататься на горных лыжах, охотиться на северное сияние.