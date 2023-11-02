Экс-мэр Сочи предложил создать искусственные острова

В Сочи бывший мэр предложил создать насыпные острова в море.

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Подобное предложение может привлечь внимание инвесторов и способствовать развитию города.

Один из возможных вариантов расширения территории современного Сочи может быть создание искусственных островов. Об этом заявил экс-глава курорта Леонид Мостовой во время форума Mallpic 2.0.

Подобное предложение может привлечь внимание инвесторов и способствовать развитию города, учитывая ограниченные земельные ресурсы.

Леонид Мостовой напомнил о проекте создания искусственного острова с названием "Сакура", который был начат в 2008 году японским концерном "Тохо Глобал Ассосиеэйтс" и российским ООО "Хамар".

Однако из-за экономического кризиса проект не получил необходимого финансирования и был остановлен.

Искусственный остров, согласно задумке архитекторов, представлял собой дугу и планировался разместить в районе Хостинской бухты.

Это позволило бы создать волнорезную бухту и пристань для размещения 600 яхт. На Сакуровом холме, который был центром острова, планировалось построить гостиницы. Также на острове предполагалась жилая зона с виллами и таунхаусами.