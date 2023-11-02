Почему турпоток в Зауралье вырос на треть: «Гостиницы и рестораны дешевле»

В Курганской области по итогам первого полугодия 2023-го число отдохнувших на базах отдыха выросло ровно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Свердловскстата, на санатории приходится 28 % туристов, базы отдыха и кемпинг – 65 %. С чем связан рост турпотока и откуда едут отдыхать в регион – рассказала председатель Ассоциации туризма Курганской области Наталья Краснова:

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«Многие базы отдыха в Зауралье реально увеличили турпоток в этом году. Инвестиций стали вкладывать больше. Идет реновация и расширение базы отдыха, которая у нас долгое время была убыточной и принадлежала на 100 % области, – бывший санаторий «Лесники». Сейчас это великолепный SPA-отель. Инвестор расширяет не только количество коек в основных корпусах, но и развивает кемпинг. Они вышли на рынки Севера и уральских регионов.

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Кроме того, причиной роста турпотока стали закрытые границы. И у людей уровень дохода остался на прежнем уровне, индексации не произошло, а отдых за рубежом или на российских южных берегах стал значительно дороже. Туристы сокращают время отдыха, едут не на 10–15 дней, а на 3–4.

Отдых на зауральских базах не требует особых затрат на транспорт. И потом, не забываем, что из региона осуществляются полеты из юных направлений только в Сочи, а там – дорого. Полет в Санкт-Петербург в январе и феврале туда-обратно в среднем стоил 6–7 тысяч рублей на одного человека, сейчас – 14 тысяч. Это минимальный тариф. Цена выросла в два раза, а приставка «субсидированные перевозки» осталась. Поэтому многие из наших граждан отдыхают внутри области, либо едут в уральские регионы на своем автотранспорте.

Туристам из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени тоже выгоднее к нам ехать, потому что ценовая политика здесь другая: цена труда горничных и поваров у нас ниже, гостиницы и рестораны дешевле.

И не будем забывать, что треть озер в Курганской области – лечебные. Свердловская область таких вариантов лечения предложить не может, в Челябинской области есть небольшой процент таких озер, в Тюмени – 2–3 санатория.

Сегодня в регион едут в основном туристы с Севера (80 %). Кто-то приезжает во второй и третий раз, а кто-то в десятый, чтобы пройти лечение с водой и грязью из наших озер. Лечение в течение 14–20 дней дает облегчение многим, особенно северянам, на год–два.