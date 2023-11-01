В каких отелях Сочи есть открытые подогреваемые бассейны

С наступлением ноября у туристов, собирающихся в Сочи, все чаще возникают вопросы – в каких отелях есть подогреваемые бассейны? Редакция TourDom.ru совместно с представителями турагентств обобщила полезную информацию и новости от гостиниц.

© Tourdom

Оказалось, что популярный у семей с детьми Bridge Resort 4* в октябре предупредил гостей: с 15 ноября по 5 декабря закроется на ремонт аквазона BR Wellness Club. Это значит, что в главном корпусе не будут работать крытый, открытый и детский бассейны с пресной водой, а также джакузи, финские сауны и хаммам. В комментариях туристы высказывают недовольство, ведь многие планировали отдых именно исходя из наличия возможности искупаться. К тому же изначально назывались другие даты (с 13 по 20 ноября) – с ремонтом планировали управиться всего за неделю, а не за три. Впрочем, совсем без водных процедур постояльцы Bridge Resort в любом случае не останутся. Они смогут воспользоваться открытым 3 года назад комплексом Breeze рядом с корпусами «Рио-де-Жанейро» и «Токио», где также есть открытые бассейны – детский и взрослый. «Температура воды в них круглый год 28 ⁰С», – сообщает гостиница.

Видео дня

Администрация «Сочи Парк Отеля» 3*, в свою очередь, напомнила, что подогрев есть в двух из пяти открытых бассейнов: у восьмого и десятого корпусов. «Температура воды в них в пределах +26…+28 ⁰С», – пишут в телеграм-канале отеля. Если на улице пасмурно, то купающихся немного.

В телеграм-сообществе «Крыша ТурДома B2B» мы предложили специалистам туризма составить список отелей Сочи с подогреваемыми бассейнами. Турагент Лариса Харламова поделились подборкой, за что получила множество лайков от коллег.

Особо следует отметить отели, в которых есть подогреваемые бассейны с морской водой. Их немного. Это, например, «Гранд Отель Жемчужина» 4*, «Адлеркурорт» 3* и «Тихий Дон» 3*. Пресноводные теплые бассейны под открытым небом имеют люксовые Grand Karat Sochi 5*, Swissotel Resort Sochi Kamelia 5*, Radisson Blu Resort & Congress Centre 5*.

Из более экономичных это: «Престиж» 4*, Ekodom Adler Hotels & Spa 4*, Sport Inn Hotel & Wellness 4*, Имеретинский апарт-отель 4* и кварталы, а также еще около двух десятков гостиниц.