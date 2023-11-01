Паники у туристов нет: в отелях Дагестана не испугались беспорядков

Туристы не испугались недавних беспорядков в Махачкале. Об этом Daily Storm заявили представители нескольких отелей в Дагестане. Собеседники подчеркнули: путевки в республику аннулируются в единичных случаях. В турфирме DAGTRAVEL также выразили мнение, что сообщения о якобы угрозе оттока гостей из Дагестана после погромов в Махачкале попросту «высосаны из пальца».

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«Касательно массовой отмены броней — информация далека от действительности. Конкретно мы столкнулись с единичными отменами, которые пришлись на 30 октября. На этом все», — ответил Daily Storm представитель DAGTRAVEL Нариман.

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Он добавил, что такие инциденты, какие были недавно в Махачкале, «вызывают беспокойство у отдыхающих и сильно дискредитируют туризм в Дагестане», однако «простых людей и туристов это никак не коснулось».

В находящемся недалеко от столицы Дагестана отеле «Сарыкум» сообщили, что у них «с заполняемостью пока все нормально».

«Отказов [за последние пару дней] не было. Туристы приезжают, размещаются. Все супер! Люди после беспорядков в Махачкале не задавали дополнительных вопросов. Наш отель может принять порядка 100 человек. Но есть свободные номера, как и в других отелях. Потому что холодает, уже не сезон. С мая по сентябрь отель был заполнен», — заявила администратор «Сарыкума».

В гостинице Golden Beach в Дербенте отметили: отказов от «брони» не было, а во время событий в Махачкале «никто не волновался».

«Дербент — город спокойный. Тем более и в Махачкале все уже под контролем властей, стало спокойно. Наш городок никак эти события 29 октября не коснулись! Мы в сезон можем принять около 70 гостей, сейчас пара номеров свободны. Все у нас тихо», — сказала работница Golden Beach.

Представители гостиницы Central City в дагестанской столице также признались, что у них «все прекрасно». Еще в одном махачкалинском отеле, Monto, рассказали, что в день беспорядков было пару отмен бронирования, но сейчас ситуация нормализовалась.

«Наш отель максимум может принять до 130 человек, сейчас пара номеров свободных есть. Ожидаем притока туристов на Новый год, которые захотят отдохнуть в Дагестане», — добавили в Monto.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявили, что аннуляции туров в Дагестан после погромов в аэропорту столицы республики были единичными. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов также выразил уверенность: Дагестан превращается в центр притяжения туристов со всей РФ, и люди продолжат летать в республику. Баринов подчеркнул, что в Дагестане нужно сохранить «традиционный межконфессиональный и межнациональный мир».

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. Толпа ворвалась в здание терминала, а затем и на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Тель-Авива. Силовики уже установили более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. Всего после стычек с полицией пострадали 20 человек, в том числе девять правоохранителей.

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что за организацией беспорядков в аэропорту Махачкалы стоят «предатели и бандеровцы». Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил Daily Storm, что погромы в Дагестане организовала «украинская хунта», а полиция «профукала» это; теперь с руководством МВД следует провести серьезный «разбор полетов». Еще до начала беспорядков антироссийские силы провели большую работу в соцсетях, а правоохранители не придали этому значения и не смогли предотвратить скопление агрессивно настроенных людей, полагает Хамзаев.