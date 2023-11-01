В Тюмени резко вырастет стоимость отдыха на термальных курортах

В Тюмени резко вырастет стоимость отдыха на термальных источниках. В некоторых комплексах повышение цены будет доходить до 40%. Об этом сообщили сотрудники развлекательных комплексов. Подорожание распространится на период с 1 по 5 января.

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«При посещении спа-комплекса на период с 1 по 5 января будет цены будут выше тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит от 800 до 1000 рублей в зависимости от времени посещения», — рассказали администраторы аквапарка «Лето Лето».

В эко-парке «Тайга» принимать гостей начнут со 2 января. Стоимость посещения изменится в новогодние дни на 40% от тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит более 1000 рублей.