Билеты на поезд из Москвы в Петербург на Новый год почти распроданы

Те, кто хочет организовать на новогодние праздники поездку в Петербург из Москвы, все еще могут это сделать – но лучше поторопиться.

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Новогодние каникулы этой зимой продлятся с 30 декабря по 8 января. И вечером 29-го плацкартные места из столицы есть всего в двух поездах, 30-го – в четырех, а 31-го – только если встречать в поезде новогоднюю ночь. Мест в купе пока хватает.

В «Сапсане» 29-го вечером осталось только одно место в экономе за 6810 руб., десяток в бистро за 9280 и около 30 – в бизнес-классе по 13 955. 30-го есть три билета в экономе с выездом или прибытием ночью или рано утром и один последний на 15:30. Зато днем 31-го билетов в эконом снова достаточно, уже по 3776 – видимо, приезжать в Питер за 4 часа до боя курантов готовы не все.

А если вы вдруг вспомнили, что на эти выходные тоже праздники (с 4 по 6 ноября – с субботы по понедельник), добраться в Петербург поездом уже не получится – на вечер пятницы не осталось ни одного билета.