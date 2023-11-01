9 объектов включены в проект развития исторической территории «Горький Арзамас»

Проект развития исторической, не так давно реконструированной улицы Карла Маркса (Сальникова) в Арзамасе разработали выпускники первого потока «Лидеров наследия» (программа обучения, разработанная и внедренная АНО «АСИРИС»). О подробностях и сути предложенных преобразований ИА «В городе N» рассказали в отделе по связям с общественностью арзамасской администрации.

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Инициатива получила название «Горький Арзамас». В ее рамках подразумевается переосмыслить девять существующих в городе объектов: Музей Максима Горького с чайным домом и карамельной лавкой, сувенирную лавку «Караулка», трактир «На дне», «Музей воды» в водонапорной башне, игровая площадку «Рюхи и чухи», ремесленные мастерские в доме Волкова, гостиницу «Граф Орлов» в домах-близнецах Будылина, гостиницу «На Сальниковой» (в здании ремесленного училища) и кондитерскую Генебарта.

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Стартовой площадкой станет музей писателя. В нем на первом этаже после реконструкции сохранятся существующие экспозиции, а на антресолях второго этажа планируется разместить «Веселые комнаты», в подвале — интерактивную выставку «Ночлежка».

Также запроектированы постройка чайного дома и карамельной лавки с производственным цехом, установка беседок, лавочек и фигур городового, может быть разбит сад, — рассказали в администрации Арзамаса.

Для целевой аудитории проекта — туристов, местных жителей и держателей «Пушкинской карты» — будет разработана насыщенная событийная программа: прогулка в экипаже, мастерская шаржа, синематография «Погружение на дно», квест-экскурсия, турнир старинных игр, фестиваль сладкоежек.

На покупку и приспособление оборудования будут направлены средства гранта «Команды креативных практик» и средства благотворителей.

В частности, планируется приобретение старинного оборудования для производства карамели, разработка программного обеспечения для внедрения VR-технологий в музее и др., — пояснили в руководстве округа.