В Сочи открылись 36 зимних морских пляжей

С 1 ноября в Сочи начали работу 36 зимних пляжей: 11 в Адлерском районе, десять в Лазаревском, восемь в Хостинском и еще семь - в Центральном. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По словами директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша, концепция зимних пляжей включает организацию мест отдыха с установкой элементов благоустройства, скамей, беседок, мест для занятий спортом и фотозон.

- Будут свободны для посещения воркаут-зоны и детские городки. В целях обеспечения безопасности на зимних пляжах организовано дежурство сотрудников частных охранных предприятий, - отметил Ярыш.

Отмечается, что зимние пляжи пользуются популярностью у сочинцев и гостей города для прогулок и укрепления здоровья, занятий спортом на свежем воздухе, проведения досуга. Все благоустроенные прибрежные зоны будут обозначены золотистым флагом "Зимний пляж".

Местные власти пообещали обеспечить работу санитарных комнат. Однако многочисленные отдыхающие оказались расстроены внезапно возникшей платой за вход в туалет на центральном приморском пляже "Маяк".

Проект реализуется в Сочи уже третий год. В перечень на 2023-2024 годы включены пляжи, расположенные на 11 приморских набережных во всех четырех районах курорта.

Судя по погоде, в Сочи продолжается бархатный сезон. Сейчас температура воздуха составляет плюс 23 градуса, а днем прогревается почти до 30. Морская вода пока не остыла - плюс 21, поэтому на пляжах много купающихся.

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