В Шерегеше завершилась сертификация всех горнолыжных трасс

Все горнолыжные трассы на курорте "Шерегеш", общая протяженность которых составляет 56 км, прошли сертификацию, сообщил ТАСС директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

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"На сегодняшний день мы завершили сертификацию всех трасс, их внесли в реестр. Например, компания "Каскад" к началу сезона классифицировала свои трассы в секторе Е", - сказал Стоянов.

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Он уточнил журналистам, что к новому горнолыжному сезону в секторе Е откроют 4 км новых трасс, в том числе около горы Асыр. Таким образом, общая протяженность трасс на курорте составит 60 км.

Стоимость проживания

Проживание в отелях курорта "Шерегеш" в Кемеровской области в среднем стало дороже на 15-20%. При этом некоторые гостиницы сохранили цены на уровне 2022 года.

"Каждый год курорты так или иначе цены поднимают, потому что, например, растет стоимость горючего. По нашим подсчетам, цены выросли в среднем на 15-20%. Но хочу обратить внимание, что у нас много бизнесов, например, отель Zima, где не поднимались цены. Есть и другие предприниматели, которые цены сдерживают. В этом смысле Шерегеш - яркий пример хорошей рыночной экономики, где соревнуются за клиента", - сказал Стоянов.

Он добавил, что загруженность гостиниц в новогодние праздники, а также в марте составляет 70-100%. При этом общее количество мест размещения на курорте выросло примерно на 5%, уточнила журналистам министр туризма региона Елена Латышенко.

"Появился новый формат средств размещения - глэмпинги, 111 быстровозводимых модельных конструкций, в них количество мест размещения от двух до четырех человек и более. Соответственно общее количество выросло примерно на 300 мест", - сказала Латышенко, добавив, что в прошлом сезоне на курорте насчитывалось около 6 тыс. мест размещения, с учетом гостевых домов и серого сектора - более 10 тыс.

Открытие зимнего сезона 18 ноября

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годы здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 18 ноября.