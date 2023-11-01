Петербург стал лидером среди городов для путешествий на ноябрьские праздники

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и сервиса электронных платежей ЮMoney выяснили, что Северная столица возглавила топ городов для поездок на ноябрьские праздники. На втором и третьем местах оказались Москва и Казань.

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«Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для поездок на ноябрьские праздники. Второе место занимает Москва, на третьем – Казань. Также в десятку городов вошли Нижний Новгород, Минск, Ярославль, Сочи, Тула, Псков и Калининград», – говорится в сообщении.

Россияне стараются выбрать для путешествия на ноябрьские праздники соседние города, пишет ТАСС. В связи с этим жители Москвы часто отправляются в Нижний Новгород и Ярославль, а петербуржцы – в Псков.

В среднем путешественники арендуют посуточное жилье на трое суток и тратят на аренду 10,4 тыс рублей. Это на 58 % больше, чем в прошлые праздники. В Северной столице придется заплатить за сутки 3,6 тыс. рублей. Дороже всего аренда из популярных направлений стоит в Минске и Нижнем Новгороде.