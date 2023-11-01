«Разруха и хамство». Туристка — о поездке в Териберку

«Сервис — это не про Териберку. Отношение к туристам там я бы охарактеризовала как потребительское — в вас видят только источник заработка. При этом договоренности мало что значат: даже если внесли предоплату, на каждом шагу можно столкнуться с хамством», — отметила она.