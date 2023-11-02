Сколько стоит отдохнуть по элитным путевкам в санаториях Перми

Стоимость путевок в один и тот же санаторий Пермского края может отличаться в несколько раз. Многое зависит от выбора лечения, питания и номера.

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Можно жить в комнате с удобствами на этаже за 1500 рублей в сутки, или снять дом-конструктор стоимостью 100 тысяч рублей за день.

URA.RU выяснило, что входит в самые дорогие путевки пермских курортов.

Экодома на склоне горы и люкс с камином

В санатории «Ключи» в Суксунском районе можно снять двухкомнатный номер люкс к электрическим камином. Чтобы отдохнуть в нем, придется заплатить от 18,3 тысяч рублей за сутки за двоих. В номере кроме спальни и гостиной есть кухня и ванна с джакузи. Также санаторий предлагает гостям снять двухэтажный экодом в стиле «А-фрейм». Его стоимость от 10 тысяч рублей за сутки. Такие дома появились на курорте в 2022 году. Они стоят на склоне горы и, по словам trevel-блогера Евгении Федоровой, расположены выше всех подобных домов на Урале. В обоих вариантах проживания в стоимость включены лечебные процедуры и питание.

Умный дом

Санаторий «Усть-Качка» тоже предлагает состоятельным отдыхающим проживание в экодоме. Его отличие в том, что он оснащен системой «Умный дом» и голосовым помощником Алисой. Помимо этого, коттедж имеет остекление в пол, так что гостям открывается панорамный вид на реку Кама. Стоимость проживания начинается от 24 тысяч рублей за двоих человек в сутки. Она включает лечение и питание.

Деревянный коттедж для всей семьи

Возможность пожить в деревянном коттедже предоставляет курорт «Оленья застава» в Оханском районе. Стоимость аренды дома начинается от 29,5 тысяч рублей за сутки на четырех человек. Туда входят питание и спа-процедуры, в которых используют рога маралов: ванны, чай, ингаляции и фитобочка.

Дом-конструктор