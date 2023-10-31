Самые странные обитатели Черного моря

Традиционно 31 октября в мире отмечается День Черного моря — одного из любимых мест отдыха российских туристов. В честь праздника "Рамблер" рассказывает о самых необычных обитателях черноморских глубин.

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В Черном море обитает около 2500 видов животных — примерно 200 видов рыб и млекопитающих, 200 видов моллюсков, 500 видов ракообразных и более тысячи различных беспозвоночных.

Скорпена

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Эта рыба, подобно змее, каждый месяц чулком сбрасывает с себя кожу, иногда скорпена делает это даже раз в две недели. Шипы рыбы и ее слизь содержат яд, который хоть и не приведет к смертельному исходу, но вызовет сильную аллергическую реакцию, боль, тошноту, головокружение. Если рыбу правильно обработать, ее мясо можно употребить в пищу.

Черноморская акула катран

Катран также называют морской собакой. Эта маленькая акула покрыта ядовитыми колючками, которые вызывают слабое отравление. У катрана самый долгий период беременности среди акул — 22 месяца, а средняя продолжительность жизни этих особей — 75 лет.

Азовка

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Это млекопитающее долгое время относили к дельфинам, но из-за недостаточно большого спинного плавника их стали считать морскими свиньями. Свиньями азовок называют не просто так: азовки шумно дышат и из-за этого издают звуки, похожие на хрюканье.

Корнерот

У корнерота восемь щупалец и восемь ртов! Это создание ядовито — яд парализует жертву корнерота, потом пища попадает в глотку через поры, расположенные в ротовых лопастях, и отправляется в пищеварительную систему.

Тюлень-монах

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