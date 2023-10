Курорт Сбера Mriya Resort & SPA стал победителем самой престижной премии планеты для отельеров в сегменте premium - World Luxury Hotel Awards

28 октября в Афинах (Греция) состоялась церемония награждения World Luxury Hotel Awards. Курорт Сбера Mriya Resort & SPA признан лучшим курортом и лучшим SPA-курортом класса “Люкс” в России (Best Luxury Resort in Russia, Best Luxury SPA Resort in Russia), а также выиграл награду как лучший оздоровительный курорт класса “Люкс” в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe).