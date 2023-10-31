Острову с тюленями на Сахалине захотели присвоить особый статус

Власти Сахалинской области захотели присвоить особый статус острову с тюленями. Об этом пишет «Говорит Москва».

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Так, депутаты областной думы полагают, что остров, который служит лежбищем для морских котиков, сивучей и тюленей, нуждается в защите. Все эти животные занесены в Красную книгу региона и России в целом.

Отмечается, что из-за отсутствия должного контроля остров привлекает большое число туристов. Это, в свою очередь, нарушает естественное пребывание млекопитающих и птиц.