Сколько стоит отдохнуть в мистических местах России
Северная столица стала самым мистическим направлением этой осени. Аналитики «Твил.ру» добавили, что за таинственной атмосферой в СЗФО можно отправиться в Калининградскую, Псковскую и Ленинградскую области, а также в Карелию.
«На первом месте среди таких направлений, естественно, Санкт-Петербург, на втором – Калининград с его фортами и подземельями», – говорится в исследовании.
В Петербурге и Ленобласти ночь обойдется путешественникам в 3476 рублей. В среднем туристы проводят в регионах пять ночей. Столько же дней отдыхают в Калининградской области и Карелии.
Одна ночь в Калининграде будет стоить 3824 рубля, а в Петрозаводске – 3258 рублей. Стоит отметить, что столица Карелии находится на четвертом месте рейтинга. Псков расположился на шестом месте.
Путешественники проводят в городе в среднем три ночи и тратят 2904 рублей за ночь.
На седьмом месте находится Выборг. В этом городе останавливаются на два дня, цена за ночь – 3894 рубля. Напомним, что два из трех самых мистических мест России находятся в Карелии.