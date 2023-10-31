Сколько стоит отдохнуть в мистических местах России

Северная столица стала самым мистическим направлением этой осени. Аналитики «Твил.ру» добавили, что за таинственной атмосферой в СЗФО можно отправиться в Калининградскую, Псковскую и Ленинградскую области, а также в Карелию.

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«На первом месте среди таких направлений, естественно, Санкт-Петербург, на втором – Калининград с его фортами и подземельями», – говорится в исследовании.

В Петербурге и Ленобласти ночь обойдется путешественникам в 3476 рублей. В среднем туристы проводят в регионах пять ночей. Столько же дней отдыхают в Калининградской области и Карелии.

Одна ночь в Калининграде будет стоить 3824 рубля, а в Петрозаводске – 3258 рублей. Стоит отметить, что столица Карелии находится на четвертом месте рейтинга. Псков расположился на шестом месте.

Путешественники проводят в городе в среднем три ночи и тратят 2904 рублей за ночь.