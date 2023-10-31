Московская усадьба Деда Мороза откроет новый сезон 1 ноября

Уточняется, что основной экскурсионной программой станет "Формула Нового года", на которой дети вместе со Снеговичком будут проходить квест с заданиями и головоломками. Гостей также ждет квест "Игрушечное королевство Щелкунчика" и обновленная программа "Путешествие по сказочной тропе". Для более взрослых посетителей будет проходить вечерняя программа "Тайна новогоднего огонька". В мастерской Деда Мороза можно будет расписывать имбирный пряник или колокольчик из бисквитного фарфора.