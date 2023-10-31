Где в России отпраздновать Хэллоуин: список самых жутких мест

Пожалуй, в каждой стране можно найти места, которые окутаны жуткими легендами и леденящими душу тайнами.

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В России тоже есть уникальные локации, которые славятся своими паранормальными явлениями.

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Подборку самых популярных и мистических смотрите в материале «ФедералПресс».

Ховринская больница

РИА "ФедералПресс"

Знаменитый долгострой, о котором уже несколько десятилетий слагается дурная слава. Жители Москвы даже после сноса Ховринки не скоро забудут о ее мрачном облике, наводящем ужас. Известно, что строительство больницы началось в 1980 году. Это должна была быть лучшая в Москве и в СССР больница, рассчитанная на 1400 мест. Однако ее строительство резко заморозили. Выяснилось, что грунтовые воды проходят слишком близко к фундаменту, размывая и затапливая здание. Из-за этого недострой стал проваливаться в грунт. Существует еще одна версия, почему больницу не удалось достроить и ввести в эксплуатацию. Стройка началась с того, что на месте будущей больницы разровняли старое кладбище. Мистики отмечают, что здесь открылся портал, через который на землю приходят темные силы.

Озеро Лабынкыр

Если вы оказались неподалеку от Оймяконского района Якутии, то можно отправиться к озеру под названием Лабынкыр. Местные жители убеждены, что в самых темных глубинах водоема обитает огромное агрессивное животное – так называемый лабынкырский черт. Люди, которые проживают неподалеку, стараются не приближаться к озеру. Добраться сюда можно лишь на вертолете или вездеходе. Якуты отмечают, что черт живет в озере с незапамятных времен, это огромное существо темно-серого цвета. Голова у него настолько большая, что расстояние между глазами превышает 100 сантиметров. Однажды это чудовище погналось за рыбаком, жертвой черта стала собака, однако чаще всего чудище пожирает оленей.

Соловецкие лабиринты

РИА "ФедералПресс"

Крупнейший на севере Европы лабиринтовый комплекс. С древнейших времен это место считается местом невероятной энергетической силы. Лабиринты расположены в виде спиральных насыпей, которые сооружены из камней и грунта. Согласно первой версии, эти насыпи – специальные ловушки для душ умерших людей, которые не позволяют мертвым, приходящих наш мир, беспокоить живых. По другой версии, лабиринт был собран для рыбаков. Однако на самом деле достопримечательность появилась так давно, что никто уже не может сказать, когда она была построена и с какой целью.

Долина Смерти

Эту Долину создала сама природа. Выглядит место поистине ужасающе: извергающиеся вулканы, кипящая лава, газы, вырывающиеся на поверхность земли. Природная достопримечательность появилась не одно столетие назад, но официально ее открыли в 1975 году. Долину Смерти после открытия исследовали целых восемь лет. В загадочном месте обнаружили огромное количество мертвых животных и птиц. Кстати, жертвой Долины Смерти чуть было не стал ученый, работавший здесь без противогаза. Испарения в Долине вызывают у всех живых существ паралич органов дыхания.

Молебская аномальная зона

В 1983 году пермский геолог Эмиль Бачурин нашел среди огромных сугробов большой круглый след, диаметр которого превышал 60 метров. Молебский треугольник – это зона биолокационной аномалии. Здесь видели светящиеся шары, различные темные фигуры и другие объекты. Однако исследователи убеждены, что никаких НЛО в Молебке нет. Ученые считают, что место расположено в зоне, где располагается огромное количество карстовых пустот и разломов, из которых на поверхность выходят токсичные газы, приводящие к галлюцинациям.

Вотоваара

Второе название у мистического места – Смерть-гора. Оно появилось не случайно, потому что здесь растут невероятно уродливые деревья, практически нет животных, да и воды озера, расположенного здесь, мертвы. Кроме того, на вершине горы в каком-то загадочном порядке расположены камни – их насчитывают около 1600. Ученые предполагают, что это культовый комплекс, построенный много столетий назад. Расположены огромные камни в виде своеобразного амфитеатра, вес некоторых из них достигает трех тонн. Валуны достаточно гармонично вписываются в рельеф, создавая невероятно упорядоченный хаос, будто оставшийся после какого-то землетрясения.

Медведицкая гряда

Эта геоактивная зона известна тем, что здесь происходят совершенно немыслимые для обывателя явления. По словам местных жителей, здесь регулярно летают странные объекты треугольной, круглой или сферической формы. Еще здесь нередко появляются шаровые молнии.

Холат-Сяхыл

РИА "ФедералПресс"

Гора, которую в народе называют «Горой мертвецов» и «Горой 1079», расположена на границе двух регионов России – Свердловской области и Республики Коми. Говорят, что здесь погибло немало людей, причем все они ушли из жизни при весьма таинственных обстоятельствах. Гора известна и благодаря истории, случившейся на перевале Дятлова в 1959 году. До сегодняшнего дня неизвестно, по какой причине молодые и активные люди, туристы с огромным опытом, погибли.

Чертова поляна