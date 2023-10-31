Дачу Брежнева на Ставрополье превратят в туристический комплекс

Заброшенную с конца 70-х годов прошлого века дачу Леонида Брежнева в Предгорном округе Ставропольского края хотят возродить в качестве туристического комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Владимирова.

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Объект нормально функционировали и применялся по назначению еще 50 лет назад. В начале 90-х дачу генсека ЦК КПСС хотели превратить в санаторий, но идею воплотить не смогли.

Теперь нашелся частный инвестор, готовый вложить в проект средства.

Сама дача находится в станице Бекешевской неподалеку от границы Ставрополья с Карачаево-Черкесской Республикой, между Кисловодском и Черкесском. По данным пресс-службы губернатора региона, работы на объекте уже начались.