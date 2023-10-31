Как съездить на Камчатку и в Память Свободы, не покидая Омскую область

Дело вовсе не в виртуальных турах. Какие примечательные топонимы встречаются в регионе и какие места по силам посетить, исследовали в Росреестре.

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В Омской области немало населённых пунктов с необычными и даже редкими названиями. К ним, например, специалисты отнесли деревню Большие Кучки в Тарском районе и Весёлые Рощи в Таврическом районе.

Вообще, несмотря на мемы вроде "Не пытайтесь покинуть Омск" и стереотипы об апатичности омичей, у нас, как оказалось, любят веселиться. Весёлый Привал есть в Кормиловском районе, Весёлая Поляна - в Любинском, а просто Весёлый - и в Москаленском, и в Горьковском районах.

Не выезжая за пределы региона, можно посетить Камчатку. В границах Крутинского района расположена деревня с таким громким названием. А немного южнее, в Полтавском районе, - деревня, названная в честь другого полуострова, - Крым.

Конечно, не стоит ожидать там гор и вулканов. Но и в маленьком селе можно найти прелести, когда хочется сбежать от суеты и перезагрузиться. Особенно волшебно будет, когда ляжет снег. В северных районах области он уже вряд ли растает, прогнозировали синоптики.

Также специалисты "Роскадастра" по Омской области внесли в профильный реестр деревню с таким воодушевляющим названием, как Память Свободы Солнцевского сельского поселения Исилькульского района.

Из других топонимов омской земли они выделили деревни Большая Тебендя, Увальная Бития, Ястреб, Медвежья Грива, Там-Чилик и Джон-Чилик, Мясники, Индейка, Голубки, Розенталь, знакомый не только окрестным жителям, но и всем причастным к филологии в качестве фамилии основоположника практической стилистики и, как говорят, весёлого скептика.