Кабардино-Балкария: must-see

В республике немало достопримечательностей, которые считаются ее визитной карточкой. Выбрали те, что стоит посетить в первую очередь

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Приэльбрусье

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Главная локация Кабардино-Балкарии — великан Эльбрус и прилегающая к нему территория. Тут и канатные дороги на Азау и Чегете, и кафе, и гостиницы, и рынки с сувенирами на любой вкус, и Поляна Нарзанов. Как же без классического «человек, измученный нарзаном».

В Приэльбрусье немало маршрутов для прогулок и походов, а также для джип-туров. Например, мало отличающиеся друг от друга на слух Адыр-Су и Адыл-Су не оставят равнодушным даже самого притязательного туриста.

Джилы-Су

Сюда обычно едут на несколько дней, чтобы ночевать в палаточном лагере и пить целебный нарзан (но помните о возможных противопоказаниях). Дорогу в Джилы-Су справедливо называют одной из самых красивых в России: в хорошую погоду виды космически прекрасные, а выглядывающий из-за горизонта исполин Эльбрус только добавляет шарма.

Гижгит

Озеро искусственного происхождения по факту хвостохранилище Тырныаузского горно-обогатительного комбината. Место живописное: вода чудесного синего цвета с зеленым оттенком. Купаться в Гижгите не стоит, ловить рыбу тоже, а вот фотографироваться обязательно. Зимой озеро замерзает.

Плато Канжал

Популярная локация для фотографов и днем, и ночью. Дело в том, что Канжал — одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус. Особенно удачны осенние кадры, поскольку воздух прохладный, без дымки, и главная вершина Кавказа отлично видна. Плато подходит и для астрофотографии, даже несмотря на относительную близость Кавминвод.

Голубые озера

Нижнее, Церик-Кель, — одно из самых глубоких карстовых озер в мире. В него не впадает ни одной реки, зато одна вытекает. Разведанная глубина — 279 метров (по другим данным — 290). Уровень воды в озере долгие годы остается неизменным, как и количество торговых лотков с сувенирами вдоль самого берега.

Неподалеку и остальные Голубые озера. Секретное прячется в котловине так, что увидеть его можно только вблизи. На берегу Верхнего несколько лет назад открылись гостиница и кафе.

Самое безлюдное Голубое озеро — Кель-Кетчхен — карстовое, находится в лесу. Автомобильной дороги к нему нет, а тропу практически не найти без проводника. Выглядит озеро как большой колодец с ярко-голубой лужицей на дне. Глубина — около 180 м.

Верхняя Балкария

Среди рукотворных достопримечательностей стоит увидеть старинные сакли и башни в Верхней Балкарии. Наиболее популярны Кюнлюм и башня Абаевых. По руинам старинного аула можно побродить, воображая, как жилось здесь в древности, дойти до башни и оглядеть раскинувшееся внизу современное село Верхняя Балкария.

Другая местная башня — Амирхан-кала — интересна тем, что построена на огромном валуне. К ней ведет несложная тропа.

Чегемские водопады

Малый Адай-Су — самый полноводный и располагается в небольшом ответвлении Чегемского ущелья. Большие водопады, Сакалтуп и Су-Аузу-Су, находятся прямо в знаменитой Чегемской теснине. На въезде в нее и практически по всей длине есть торговые ряды с сувенирами и кафе с национальной кухней.

Парадром «Чегем»

Выше в ущелье расположен парадром «Чегем» с уникальной розой ветров и идеальными условиями для полетов на парапланах с апреля по октябрь. Недавно тут открыли глэмпинг, так что теперь можно с комфортом переночевать.

«Город мертвых»

Фардык-кешене, склеповый комплекс (по разным данным XIII—XVIII веков) в селении Эльтюбю, — настоящий музей под открытым небом. Несмотря на то, что костей в склепах нет, а, может, именно благодаря этому, вроде бы мрачное место не создает дискомфорта и не нагоняет жути.

Шадхурей

Раньше это была группа из трех озер в Зольском районе, но одно пересохло. Остальные два, малое и большое, живописны в любое время года. Малое, кстати, когда-то стало фоном для съемок «Земли Санникова». По легенде, здесь нельзя находиться после заката, поэтому местных жителей вы навряд ли увидите в окрестностях Шадхурей не только после захода солнца, но и вообще поздним вечером.

Безенги

Самый высокогорный район Кабардино-Балкарии и Северного Кавказа в целом. Здесь находится знаменитая неприступная Безенгийская стена, а также практически все пятитысячники региона (кроме Казбека и Эльбруса).

В альплагере «Безенги» можно разместиться с любой степенью комфорта — от палатки до номера с индивидуальными санузлами. Тут проводят альпиниады, занимаются скалолазанием и треккингом. В альплагере есть и детский сад.

Горячие источники

На территории Кабардино-Балкарии их несколько. У каждого свои особенности, но у всех есть общая черта: перед посещением нужно посоветоваться с врачом. Источник в Аушигере появился в 50-е: тут искали нефть, а нашли горячую минералку на глубине 4000 м. Вода пригодна и для купания, и для питья. Гедуко — курорт более молодой. На территории есть большие бассейны с водными развлечениями, детская зона и отдельные кабинки с каменными ваннами, где можно скрыться от посторонних глаз. Вода пригодна исключительно для наружного применения.