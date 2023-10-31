В Сочи закрываются канатные дороги на горном курорте

В связи с предстоящим зимним сезоном на курорте Красная Поляна введены регламентные работы, что приведет к закрытию части канатных дорог.

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Технический персонал курорта активно готовит и проверяет все системы, чтобы обеспечить безопасность и комфорт туристов во время горнолыжного сезона.

Согласно сообщению курорта, с 30 октября по 19 ноября будут временно закрыты следующие канатные дороги: «Красная Поляна» – на высоте от 540 до 960 метров, «Реликтовый лес» – на высоте от 960 до 1460 метров и «Вершина» – на высоте от 1460 до 2200 метров.

Однако, для удобства посетителей будут работать три канатные дороги на восточных горных склонах вместо временно закрытых.