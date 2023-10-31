Топ-5 мест в Ростовской области, где можно погулять в праздники

Впереди жителей Дона ожидают длинные выходные: с 4 по 6 ноября. Синоптики обещают хоть и не солнечные, но весьма теплые дни, поэтому прогулки на природе будут как никогда кстати.

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Щепкинский лес

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Самое крупное природное насаждение в Ростове находится на северо-востоке города. На территории заказника находятся два карьера, один из которых заполнен водой, а в центральной части расположен пруд со стоячей водой. В лесу можно встретить косуль, лис, зайцев, фазанов и других представителей фауны. Это отличное место для прогулок или активного отдыха. Кстати, напротив леса находится небольшая березовая роща, где также можно прогуляться и даже найти грибы на одной из полянок.

Кумженская роща

В западной части Ростова-на-Дону стоит мемориальный комплекс «Кумженская роща». Это лесопарковая зона, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. В память освободителям города на территории рощи установили мемориальный комплекс.

Это тихое и излюбленное ростовчанами и туристами место. Спокойная река, красивая природа и чистый воздух помогают отдохнуть душой и телом.

Александровский лес

Заповедный лесной участок занимает участок 5525 га. Лес преимущественно лиственный, но есть и хвойные деревья. Туристы и местные жители едут сюда за единением с природой и чтобы увидеть уникальную достопримечательность – дуб возрастом более 120 лет.

На территории леса живет множество зверей и птиц, которых можно встретить во время неспешной прогулки: олени, кабаны, лисы и зайцы. В центре леса есть фазанья ферма и небольшой олений питомник, где можно увидеть животных в вольерах. На территории леса есть искусственно созданный пруд.

Заказник «Цимлянский»

На 45 тыс. га расположился уникальный государственный биосферный заказник. Здесь пытаются сберечь исчезающие виды растений и вымирающих животных. На территории заказника можно встретить косулей, оленей и даже лосей. Если повезет, то к людям выйдут донские мустанги. В целом на территории заказника насчитывается больше 230 разнообразных видов животных и 140 видов птиц.

Экотропа «Загадки Манычской долины»

Экологический маршрут проходит по заповеднику «Ростовский» вдоль берега озера Маныч-Гудило. Протяженность пути – 2 км. Предполагаемое время прохождения – 1 час 30 минут.