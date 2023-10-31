Итоги летнего сезона: Забайкалье вошло в топ-5 регионов страны по приросту турпотока
Согласно анализу обезличенных данных абонентов компании «Мегафон», за минувший летний сезон приток туристов в Забайкалье составил 16% по приросту турпотока по стране.
«Такой же результат показала Калининградская область. Прошедшим летом гости чаще всего посещали Ивано-Арахлейские озера, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». Сотрудники компании «Мегафон» заинтересованы в дальнейшей совместной работой по цифровому туризму. Их удивил факт, что мы попали в пятерку регионов по увеличению турпотока», - рассказала замминистра экономического развития региона Юлия Иванова.
По её словам, Забайкальский край впервые так громко зазвучал в федеральной повестке.
«За этим результатом стоит труд большой команды. Туризм сдвинулся с точки. Следующем шагом необходимо принимать правильные управленческие решения по развитию этой сферы в регионе, в том числе анализируя цифровые данные загрузки по муниципалитетам, сезонам, среднему чеку туриста. Я надеюсь на очень плотное сотрудничество с компанией «Мегафон», - подытожила Юлия Иванова.