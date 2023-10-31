Забайкалье вошло в топ-5 регионов страны по приросту турпотока

«За этим результатом стоит труд большой команды. Туризм сдвинулся с точки. Следующем шагом необходимо принимать правильные управленческие решения по развитию этой сферы в регионе, в том числе анализируя цифровые данные загрузки по муниципалитетам, сезонам, среднему чеку туриста. Я надеюсь на очень плотное сотрудничество с компанией «Мегафон», - подытожила Юлия Иванова.